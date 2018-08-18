Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает Международная организация по миграции ООН в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ГД отметили вклад Кофи Аннана в совершенствование международных отношений

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера - бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", - говорится в сообщении.

В микроблоге Кофи Аннана также появилось сообщение от имени семьи и его фонда. В нем говорится, что бывший генсек скончался 18 августа в кругу близких после непродолжительной болезни.

Семья Аннана просит не беспокоить их с период траура. О том, где похоронят бывшего генсека и когда состоится церемония прощания, станет известно позже.

Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 года в британской колонии Золотой Берег, которая впоследствии стала государством Гана. Его отец был был верховным вождем племени фанти и губернатором провинции Ашанти. Аннан учился на родине, в США и Швейцарии. Еще будучи студентом, начал работать в ООН - сначала во Всемирной организации здравоохранения, затем в других структурах. Возглавлял управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

С 1 января 1997 года Кофи Аннан стал генеральным секретарем ООН, а 29 июня 2001-го его переизбрали на второй срок. В 2012 году он некоторое время был спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии. В последние годы работал в Швейцарии и возглавлял Фонд своего имени со штаб-квартирой в Женеве.

Соболезнования семье Аннана выразили генсек ООН Антониу Гутерреш и верховный комиссар по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook