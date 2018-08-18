NASA показало cеверное сияние из космоса

NASA опубликовало снимок северного сияния, сделанный из космоса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Природное явление запечатлел астронавт Александр Герст, находясь на борту Международной космической станции.

"Сногсшибательно, каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышавшие..." - отметил Герст.

Северное сияние - свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, которое возникает при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра. Это явление наблюдается в основном в высоких широтах обоих полушарий.

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