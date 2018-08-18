Эрдоган: Турция не будет менять свой курс из-за экономического давления извне
Турция не будет менять свой курс из-за экономического давления извне
Об этом в субботу сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении перед началом VI съезда Партии справедливости и развития Турции, сообщают Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отметил Эрдоган, против Турции используются экономические рычаги давления.
"Но наша страна не намерена менять заданного курса. Турцию не смогли и не смогут сокрушить", - сказал глава Турции.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
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