Усэйн Болт о своей футбольной карьере

Знаменитый ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который недавно подписал контракт с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Маринерс", рассказал о своей мотивации. 31-летний Болт мечтает попробовать свои силы в профессиональном футболе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Болт завершил карьеру бегуна и после этого неоднократно предпринимал попытки тренироваться с разными клубами. Но контракт с австралийцами - первый в его карьере в футболе.

"Собираюсь показать всему миру, на что я способен, - заявил Болт, которого цитирует "Спорт-экспресс". - Все вполне реально. Еще в прошлом году я сказал, что хочу играть профессионально в футбол. И знаю, что способен на это".