Турция обвинила газету NYT в оправдании терроризма

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын назвал публикацию в американской газете The New York Times о гибели в иракском Синджаре члена исполнительного комитета запрещенной на турецкой территории Рабочей партии Курдистана (РПК) Исмаила Оздена попыткой оправдания терроризма. Об этом он написал на своей странице в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Калына, если следовать логике издания, бывший лидер террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен тоже должен быть "героем" для некоторых.

"Это не журналистика. Это вопиющая попытка New York Times оправдать и обелить терроризм PПK", - заявил Калын.