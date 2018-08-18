Лукашенко разогнал правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Белорусский лидер заявил, что назначил на пост премьер-министра Сергея Румаса, руководившего Банком развития. Первым заместителем Румаса стал начальник аппарата Совета министров Александр Турчин, новыми вице-премьерами - Игорь Ляшенко (возглавлял концерн "Белнефтехим"), Владимир Кухарев (работал в Комитете государственного контроля) и бывший посол Беларуси в России Игорь Петришенко.

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Помимо этого, назначены новые руководители нескольких министерств и Государственного военно-промышленного комитета.

"Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное - в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны", - цитирует президента агентство БЕЛТА.

Правительственный кризис в Беларуси длится с начала недели. Лукашенко, посетив 13-14 августа Оршанский район Витебской области, остался недоволен выполнением программы по развитию региона. Он жестко раскритиковалправительство и уволил двух министров.

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