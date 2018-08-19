Почему у японских светофоров синий сигнал вместо зеленого

Светофор, казалось бы, нельзя назвать той вещью, которая может быть оригинальной. Впрочем, в Японии даже он имеет свою особенность. Каждый турист, впервые приехавший в Страну восходящего Солнца, точно замешкается перед местными регулировщиками у дороги, поскольку они имеют синий цвет, вместо распространенного зеленого. Зеленый сигнал светофора в большинстве государств мира указывает на возможность движения, пока продолжать путь на красный решительно запрещено. На просторах Японии с красным и оранжевым цветами все нормально, но на месте зеленого тут высвечивается синий, и именно он вводит в замешательство многих приезжих.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, с давнего времени зеленый цвет в Японии считается оттенком синего, и веками местные знали только четыре основных цвета: белый, красный, черный и синий. Зеленый раньше звучал так же, как и синий - "ао", и даже после получения собственного имени все равно продолжал произноситься как "ао". Относительно недавно зеленый все же дождался собственного наименования - "midori", что в переводе может звучать как "росток" или "побег".

Технический прогресс привел к тому, что во всем мире пришлось вести техническую документацию для абсолютно всех сооружений. В Японии этот процесс привел к путанице, которая заметна даже в современности. В первых бумагах о светофоре непосредственно зеленый сигнал записали привычным "ао", что в самой стране поняли как "синий". Все прописанное было соблюдено в точности, но именно поэтому на японской земле появился синий сигнал светофора.

Чтобы исправить ситуацию и отвечать принятым во всем мире нормам, в 1973 власти страны немного откорректировали цвет местных светофоров. С тех пор он имеет вместо зеленого приближенный к нему оттенок, а в документации числиться именно "midori". Несмотря на принятые меры, глаз человека по-прежнему цвет воспринимает как синий.

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