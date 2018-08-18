Эрдоган заявил о намерении продолжить антитеррористические операции в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о намерении проводить антитеррористические операции в соседних Сирии и Ираке. Об этом он заявил на VI съезде Партии справедливости и развития в Анкаре. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал A Haber, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно настроены устранить в Сирии и Ираке угрозы, которые исходят в адрес нашей страны. Мы сделаем вдоль наших границ, от Суруча до Джизре, то же самое, что сделали ранее в Джераблусе, Эль-Бабе и Африне", - сказал он.

12 августа Эрдоган рассказал о готовности освободить от террористов в Сирии новые зоны и присоединить их к территориям, на которых Анкара ранее проводила операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

В начале мая президент Турции уже сообщал о том, что за антитеррористическими операциями "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в Сирии последуют новые. Эрдоган также сообщил, что Анкара предпримет все необходимые шаги по полному устранению угрозы терроризма у своих границ.