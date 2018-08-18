Британский авианосец Queen Elizabeth отправляется в первое плавание в США

Крупнейший в истории Великобритании авианосец Queen Elizabeth в субботу отправится в свое первое плавание - в Соединенные Штаты Америки, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского Минобороны, передает Day.Az.

"Queen Elizabeth - истинное свидетельство нашей национальной мощи, и вся страна может гордиться этим блистательным символом нашего инженерного мастерства и международных амбиций, когда корабль покидает порт, чтобы выйти на международную арену", - говорится в заявлении главы Минобороны Гэвина Уильямсона.

Он отметил, что первое плавание авианосца призвано укрепить отношения с вооруженными силами США.

"Проходя вдоль восточного побережья США, корабль продемонстрирует нашу преданность делу продолжения борьбы бок о бок с нашими партнерами во всех уголках все более сложного и нестабильного мира", - отметил Уильямсон.

Плавание из Портсмута - порта приписки судна - в США займет 11 недель. В США два самолета-истребителя F-35, пилотируемые британскими летчиками, впервые приземлятся на палубу авианосца. Всего за время пути корабля, как ожидается, будет осуществлено порядка 500 взлетов и посадок.

К полномасштабной службе Queen Elizabeth, постройка которого обошлась в 3 миллиарда фунтов, приступит в 2021 году.

"В интересах национальной безопасности нам нужно сохранять сбалансированный, сильный и боеспособный флот", - заявил капитан Queen Elizabeth Джерри Кид.

В июне прошлого года официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова тогдашнего главы британского военного ведомства Майкла Фэллона о превосходстве "Королевы Елизаветы" над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", заявил, что британский авианосец - "удобная морская цель". Он отметил, что британский авианосец без посторонней помощи способен лишь выпускать самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок.

Queen Elizabeth, названный в честь королевы Елизаветы I, - самый крупный военный корабль, построенный в Великобритании. Стандартная авиагруппа корабля насчитывает до 40 самолетов и вертолетов.