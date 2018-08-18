Умер Кофи Аннан

В Женеве в возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Причина смерти первого чернокожего лидера ООН не называется, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Кофи Аннан стал генсеком ООН в 1997 году и руководил организацией на протяжении десяти лет. В 2001 году он получил Нобелевскую премию мира. Аннан после ухода с должности генсека ООН занимался разрешением конфликта в Сирии в статусе спецпосланника ООН, а также руководил собственным фондом и возглавлял организацию "Старейшины", созданную Нельсоном Манделой.

Аннан родом из Ганы, он родился в аристократической семье и получил хорошее образование - сперва на родине, а затем в США и Швейцарии. С 1962 года он работал в различных структурах ООН, в том числе руководил миротворческими миссиями организации в Сомали и во время геноцида в Руанде. Когда он родился, Гана еще носила название Золотой Берег и оставалась британской колонией. Страна обрела независимость за два дня до его 19-летия.

В заявлении фонда Аннана, который подтвердил сообщения о смерти дипломата, говорится, что он умер после непродолжительной болезни в окружении близких - супруги Нане и детей Амы, Коджо и Нины.

"За время своей впечатляющей карьеры, в том числе на посту руководителя ООН, он был борцом за мир, стабильное развитие, права человека и торжество закона", - говорится в заявлении фонда. О похоронах дипломата будет объявлено позднее. В последние годы он жил в Женеве.