Массовое ДТП в Турции: десятки автомобилей и пострадавших

19 августа 2018 00:09

На северо-западе Турции на трассе Эскишехир-Бурса в результате аварии с участием 32 автомобилей один человек погиб, еще 15 получили серьезные ранения, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, все 15 человек были госпитализированы, передает Trend.

Десятки людей получили первую медицинскую помощь на месте. В ДТП попали грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 легковых машин.

Причиной аварии стало топливо из грузовика, разлитое на дороге. Полиция ведет поиски этой машины и водителя.

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