МИД Грузии заявил о пропаже танкера с грузинским экипажем

19 августа 2018 07:35

Министерство иностранных дел Грузии заявило о пропаже нефтяного танкера с грузинским экипажем. Об этом сообщается на сайтеведомства.

По данным ведомства, танкер с 17 гражданами Грузии на борту перестал выходить на связь 14 августа.

Как отмечается, судно Pantelena под флагом Панамы пропало возле берегов Африки.

В настоящее время грузинские власти устанавливают все обстоятельства пропажи танкера.

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