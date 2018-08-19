МИД Грузии заявил о пропаже танкера с грузинским экипажем
19 августа 2018 07:35 250
Министерство иностранных дел Грузии заявило о пропаже нефтяного танкера с грузинским экипажем. Об этом сообщается на сайтеведомства.
По данным ведомства, танкер с 17 гражданами Грузии на борту перестал выходить на связь 14 августа.
Как отмечается, судно Pantelena под флагом Панамы пропало возле берегов Африки.
В настоящее время грузинские власти устанавливают все обстоятельства пропажи танкера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18 августа 21:54 1 240
Умер Кофи Аннан
18 августа 18:49 492
Британский авианосец Queen Elizabeth отправляется в первое плавание в США
18 августа 17:10 1 705
Эрдоган заявил о готовности к строительству канала "Стамбул"
18 августа 23:22
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана
18 августа 22:05
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
18 августа 21:54
Умер Кофи Аннан
18 августа 21:43
İki dairədə dəyişikliklər ediləcək - VİDEO
18 августа 21:08
Bakıda qurban kəsmək üçün – YERLƏR
-
18 Авг. 11:50 12 475
-
18 Авг. 12:08 6 045
-
18 Авг. 10:15 2 888
-
18 Авг. 09:40 2 721
-
18 Авг. 10:23 2 701