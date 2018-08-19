Несчастный случай на шоу Backstreet Boys
Сильный ветер снес конструкцию на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort в Такервилле (американский штат Оклахома), где должен был состояться концерт группы Backstreet Boys, в результате пострадали 14 человек, говорится в релизе заведения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что из-за непогоды организаторы начали эвакуацию гостей, всех пришедших на концерт попросили уйти с места проведения мероприятия и найти укрытие. Тем не менее, около 150 человек отказались следовать этим указаниям и остались в очереди.
"Штормовой ветер, порывы которого достигали 70-80 миль в час (112-128 километров в час), и сильный дождь снесли входную арку. 14 человек получили помощь на месте и доставлены в местные больницы. Двое уже выписаны", - говорится в пресс-релизе.
Концерт группы был перенесен на другой день. Всем фанатам, купившим билеты, сообщат о новой дате и времени проведения мероприятия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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