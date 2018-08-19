В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на густонаселенном индонезийском острове Ломбок, сообщает Геологическая служба США (USGS). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы на северном побережье острова в 12.10 по местному времени (в 7.10 мск). Очаг землетрясения находится на глубине восьми километров.

Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Его жертвами, по последним данным, стали 436 человек.

Позднее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в районе острова Ломбок произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.