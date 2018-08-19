Иностранным туристам не будут ставить печати в паспорта при поездке в Иран
Иностранным туристам, приехавшим с визитом в Иран, больше не будут ставить печати в паспорта на въезде в страну, передает агентство Mehr со ссылкой на главу иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгара Мунесана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
Сообщается, что такие меры будут приняты в связи с введением санкций против Ирана со стороны США. Таким образом иранские власти хотят поддержать развитие туристической индустрии в стране и избавить потенциальных гостей от каких-либо опасений.
Законопроект уже одобрен самим Мунесаном, а также министерством промышленности и торговли Ирана, МИД страны и полицией. Инициативу ждет рассмотрение в иранском совете министров, уточняется в сообщении.
"Статистика, представленная миграционной полицией Ирана, показывает, что число иностранных туристов, приехавших с визитом в Иран, выросло на 38% в первые четыре месяца текущего года. В то же время число европейских туристов несколько снизилось, что повлияло на работу четырехзвездочных и пятизвездочных отелей", - заявил Мунесан, слова которого приводит агентство.
Чиновник считает, что эта тенденция временная и исчезнет, как только Иран примет необходимые меры.
Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
18 Авг. 11:50 12 510
-
18 Авг. 12:08 6 058
-
18 Авг. 22:05 2 750
-
18 Авг. 11:04 2 700
-
18 Авг. 12:06 2 578