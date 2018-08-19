Египет добился выдачи с Кипра угонщика самолета

Власти Египта добились выдачи с Кипра угонщика самолета EgyptAir Сейфа ад-Дина Мустафы. Сотрудники египетского отделения Интерпола вылетели в Никосию и сопровождают Мустафу в Каир, сообщило официальное египетское агентство МЕНА. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты "Достур", администрация Каирского международного аэропорта готовится принять экстрадированного с Кипра угонщика.

Сообщается, что власти Кипра приняли решение экстрадировать угонщика, чтобы он мог предстать перед египетским судом.

Самолет Airbus A320-232 египетской авиакомпании EgyptAir, выполнявший 29 марта внутренний рейс MS181 из Александрии в Каир, был захвачен одним из пассажиров и совершил вынужденную посадку в аэропорту Ларнаки на острове Кипр. Позднее угонщик, 59-летний гражданин Египта Сейф ад-Дин Мустафа, был задержан, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Позднее Мустафа заявил на слушаниях в окружном суде Никосии, что совершил угон, чтобы добиться свободы для Египта. По его словам, в случае передачи его "египетскому военному режиму" его будут мучить и убьют. Египет заверил власти Кипра, что в отношении обвиняемого будет проведен справедливый суд и ему не грозит смертная казнь.