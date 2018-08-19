Роналду сломал нос сопернику в дебютном матче за «Ювентус»
19 августа 2018 10:06 147
Нападающий Криштиану Роналду дебютировал за "Ювентус" в матче 1-го тура чемпионата Италии против "Кьево", сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На последних минутах встречи португалец вступил в верховую борьбу за мяч, столкнувшись с вратарем соперников Стефано Соррентино. Игрок "Кьево" потерял сознание, а после матча был доставлен в больницу, где ему был диагностирован перелом носа и подозрением на черепно-мозговую травму.
Матч "Кьево" - "Ювентус" завершился победой "бьянконери" со счетом 3:2. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" результативными действиями не отметился.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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