В Мексике бары Монтеррея подверглись атаке, есть погибшие
19 августа 2018 10:09 119
В Мексике в результате нападения неизвестных на пять баров в городе Монтеррей погибли четыре человека. Об этом сообщает Excelsior, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, при нападении также пострадали пять человек.
Как отмечается, неизвестные заходили с оружием в бары и открывали огонь по посетителям.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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