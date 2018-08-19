В Мексике бары Монтеррея подверглись атаке, есть погибшие

В Мексике в результате нападения неизвестных на пять баров в городе Монтеррей погибли четыре человека. Об этом сообщает Excelsior, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, при нападении также пострадали пять человек.

Как отмечается, неизвестные заходили с оружием в бары и открывали огонь по посетителям.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.