Александру Емельяненко понадобилась помощь врачей

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко после прошедшего в Москве поединка с американцем Тони Джонсоном отправился в больницу, чтобы проверить состояние здоровья и зашить полученные рассечения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По данным медиков, жизни Емельяненко ничто не угрожает - у него ушибы, гематомы и рассечения, полученные в ходе поединка с американцем.

Московский бой Александра Емельяненко и Тони Джонсона в Москве завершился ничьей. Этот поединок был главным событием вечера 50-го турнира World Fighting Championship Akhmat, по итогам которого в настоящий момент в активе Емельяненко-младшего 28 побед при семи поражениях и одной ничьей., на счету Джонсона - 11 побед, четыре поражения и одна ничья.