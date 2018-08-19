В Афганистане около 100 военных пропали без вести после атаки талибов

Боевики радикального движения "Талибан" захватили район Бильчираг в южной части афганской провинции Фарьяб, нет данных о местонахождении около 100 афганских военнослужащих, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На этой неделе представитель лагеря "Шахин" Мохаммад Ханиф Резае сообщил РИА Новости, что боевики радикального движения "Талибан" захватили военную базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны. По данным местных СМИ, в ходе атаки на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.