Киев затопило: улицы превратились в каналы - ВИДЕО

Не успел Киев оправиться после сильного ливня, который прошелся по городу 15 августа, как его опять затопило - в некоторых местах ливнестоки не справились, и улицы столицы превратились в каналы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Пользователи соцсетей шутили о том, что теперь не обязательно ехать в Исландию, чтобы увидеть гейзеры. Ливень застал некоторых людей возде ТРЦ "Гуливер" в собственных машинах.

Прогноз погоды на воскресенье, 19 августа, неутешительный - со ссылкой на Укргидрометцентр Киевская горгосадминистрация (КГГА) сообщает, что в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Киеве переменная облачность, ветер переменного направления, 15-18 м/с, температура днем 26-28 °С.

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