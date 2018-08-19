У чиновницы в Ереване похитили украшения на миллионы

Сотрудницу Минобрнауки Армении обокрали в Ереване. Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Накануне 69-летний мужчина пришел в отдел полиции административного округа Канакер-Зейтун и сообщил, что с 4 по 17 августа неизвестные взломали окно его дома и похитили серебряные и золотые изделия на сумму в несколько миллионов драмов, пишет Спутник-Армения.

Уточняется, что похищенные украшения принадлежали его 45-летней дочери, которая работает главным специалистом отдела внешних связей Минобрнауки Армении.