В Москве мужчина застрелил бывшую жену

19 августа 2018 12:55

В столичном управлении СК сообщили о мужчине, который застрелили свою супругу, а затем совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в Gazeta.ru, передает Day.Az.

Согласно полученной информации, инцидент произошел 19 августа около продуктового магазина, который находится на Башиловской улице. Мужчина выстрелил в свою бывшую жену, которая скончалась на месте. 

"После этого мужчина покончил жизнь самоубийством", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

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