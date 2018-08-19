В Москве мужчина застрелил бывшую жену
19 августа 2018 12:55 122
В столичном управлении СК сообщили о мужчине, который застрелили свою супругу, а затем совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в Gazeta.ru, передает Day.Az.
Согласно полученной информации, инцидент произошел 19 августа около продуктового магазина, который находится на Башиловской улице. Мужчина выстрелил в свою бывшую жену, которая скончалась на месте.
"После этого мужчина покончил жизнь самоубийством", - говорится в заявлении.
Как отмечается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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