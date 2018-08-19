В Москве мужчина застрелил бывшую жену

В столичном управлении СК сообщили о мужчине, который застрелили свою супругу, а затем совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в Gazeta.ru, передает Day.Az.

Согласно полученной информации, инцидент произошел 19 августа около продуктового магазина, который находится на Башиловской улице. Мужчина выстрелил в свою бывшую жену, которая скончалась на месте.

"После этого мужчина покончил жизнь самоубийством", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.