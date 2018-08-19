Ультрас «Лацио» не пустили женщин на первые ряды фанатской трибуны

Ультрас римского "Лацио" не пустили женщин на первые ряды фанатской трибуны в матче первого тура Серии А с "Наполи", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает Football Italia, перед встречей "Лацио" - "Наполи" фанаты раздали листовки, в которых говорилось о данном запрете.

"Фанатская трибуна является для нас священным местом. Неписаные правила должны соблюдаться. Первые десять рядов трибуны всегда использовались нами как траншеи. Сюда мы не пускаем женщин. Они могут размещаться на рядах выше 11-го.

Любой, кто выбирает стадион в качестве места для романтического свидания, может отправиться на другие сектора "Стадио Олимпико", - говорится в заявлении.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Наполи".