В Москве выбрали миссис Россия-2018

Победительницей конкурса "Миссис Россия - 2018" стала Анна Телегина из Твери. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Звание первой вице-миссис получила Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис - Евгения Бурло из Геленджика.

Церемония награждения проходила в столичном молодежной доме "Планета КВН". Корону победительнице вручила миссис Россия - 2017 Полина Диброва.

Конкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин".