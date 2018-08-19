В Москве выбрали миссис Россия-2018

19 августа 2018 13:22

Победительницей конкурса "Миссис Россия - 2018" стала Анна Телегина из Твери. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Звание первой вице-миссис получила Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис -  Евгения Бурло из Геленджика.

Церемония награждения проходила в столичном молодежной доме "Планета КВН". Корону победительнице вручила миссис Россия - 2017 Полина Диброва.

Конкурс проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин". 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az