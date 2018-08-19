«Ленинград» выпустил новый клип про нелюбовь к Москве

19 августа 2018 13:44

Российская музыкальная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Не хочу быть москвичом". Он размещен на официальном YouTube-канале группы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С момента размещения ролика на канале 18 августа он набрал около 1,5 млн просмотров.

В песне речь идет о преимуществах Северной столицы перед Москвой. В клипе члены коллектива, в числе которых лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров и солистка Флорида Чантурия, плывут по петербургским каналам на судне.

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