«Ленинград» выпустил новый клип про нелюбовь к Москве

Российская музыкальная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Не хочу быть москвичом". Он размещен на официальном YouTube-канале группы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С момента размещения ролика на канале 18 августа он набрал около 1,5 млн просмотров.

В песне речь идет о преимуществах Северной столицы перед Москвой. В клипе члены коллектива, в числе которых лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров и солистка Флорида Чантурия, плывут по петербургским каналам на судне.