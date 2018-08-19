Израиль закрыл единственный КПП на границе с Сектором Газа

Из-за недавнего ужесточения боевых действий между Израилем и группировкой "Хамас" в воскресенье, 19 августа, Израиль закрыл единственный пропускной пункт для населения на границе с Сектором Газа, сообщает Deutche Welle. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Пользоваться переходом теперь можно будет только для перевозки гуманитарных грузов и оказания медицинской помощи. Для населения же КПП закрыт на неопределенных срок. Эту информацию подтвердили в Минобороны Израиля.

Управление гражданских дел Палестинской автономии в Газе также подтвердило закрытие КПП для всех случаев, кроме медицинских, а также добавило, что исключением являются и палестинцы, которые хотят вернуться назад в анклав.

Отметим, закрытие КПП Эрез состоялись несмотря на попытки достичь договоренности по долгосрочному перемирию между Израилем и радикальным военизированным движением "Хамас".