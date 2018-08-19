В испанском баре мужчина устроил стрельбу

Мужчина устроил стрельбу в баре в муниципалитете Кастрильо-Техерьего (провинция Вальядолид, автономное сообщество Кастилия и Леон), один человек погиб, трое ранены, сообщает издание El Norte de Castilla, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что 32-летний мужчина зашел в бар в поселке, расположенном в 40 километрах от Вальядолида, в котором живут всего 200 человек, около 6.00 и открыл стрельбу из ружья.

По словам мэра Рауля Торреса, причиной нападения стала ссора. Нападавшего в поселке хорошо знали, сообщил мэр, здесь он много лет проводил каникулы.

После нападения мужчина скрылся с места преступления на машине, но через несколько часов был задержан в своем доме в Вальядолиде.