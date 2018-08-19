В Китае ребенок погиб из-за тайфуна "Румбия"

Сильные порывы ветра, принесенные тайфуном "Румбия", обрушились на ряд населенных пунктов в китайской восточной провинции Цзянсу, в результате разгула стихии погиб ребенок, еще девять человек получили травмы, сообщает Центральное телевидение КНР. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Четыре деревни в районе Туншань городского округа Сюйчжоу пострадали сильнее остальных, более 500 домов и различных сооружений получили повреждения, некоторые разрушены. Ветром снесены крыши, рекламные щиты, оборваны линии электропередачи.

Тропический тайфун "Румбия", обрушившийся на восточное побережье КНР еще в пятницу, продолжает оказывать сильное воздействие на погоду в разных провинциях страны. Повышенный "оранжевый" уровень опасности объявлен в провинциях Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Ляонин.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в провинции Хэнань в центральной части Китая, тайфун принес сильнейшие ливни, в результате чего уровень в местных реках превысил критический. По последним данным, в зоне бедствия оказались около 880 тысяч человек, спасательная операция ведется непрерывно, в ней участвуют пожарные, полиция, спасатели, добровольцы из числа местных жителей.

Судя по видеозаписям в социальных сетях, улицы городов затоплены, люди передвигаются по ним на лодках, некоторые машины полностью или частично ушли под воду. Подвалы, первые этажи зданий, подземные переходы также затоплены, повреждены мосты, дорожное покрытие. В провинции введен режим экстренного реагирования на чрезвычайные действия.

Также сильно пострадала и провинция Аньхой, где в зоне природной катастрофы оказались 1,7 миллиона человек в девяти городских округах, 13 тысяч местных жителей были эвакуированы в безопасные места, 13 получили травмы разной степени тяжести. Пострадали 243 тысячи гектаров сельхозугодий, более 1 тысячи зданий получили повреждения.

По предварительным прогнозам метеорологов, дожди продолжатся на территории восточной части страны еще и в понедельник.