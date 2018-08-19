Убийство женщины экс-супругом в Москве попало на видео - ВИДЕО

19 августа 2018 15:35

Камера наблюдения запечатлела момент убийства, произошедшего в воскресенье, 19 августа, на Башиловской улице в Москве,  передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительной информации, мужчина пенсионного возраста подкараулил супругу около продуктового магазина на севере столицы и выстрелил в нее.

"От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по городу Москве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", проводятся следственные действия.

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Убийство женщины экс-супругом в Москве

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