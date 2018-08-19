Школьник спас свою маму, найдя для нее редкое лекарство - ВИДЕО

19 августа 2018 15:46

В Волгограде шестиклассник расклеил по городу объявления с просьбой о помощи тяжелобольной матери. Она перенесла инсульт и теперь ей нужно лекарство, которого, как оказалось, в аптеках нет. Эта история быстро распространилась в социальных сетях, помочь семье вызвались сотни неравнодушных людей. В конце концов, среагировали и чиновники,  передает Day.Az со ссылкой на Вести.

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Школьник спас свою маму, найдя для нее редкое лекарство

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