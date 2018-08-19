В Германии введут новую систему контроля состояния мостов

Германия введет новую систему контроля над техническим состоянием мостов в стране после обрушения моста в Италии около Генуи. Об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Мы в конце 2018 года представим новый, усовершенствованный, индекс контроля над мостами", - сказал он. По словам Шойера, акцент будет, прежде всего, сделан на проверке допустимой нагрузки и состоянии несущей конструкции мостов.

В то же время глава минтранса ФРГ заверил автомобилистов в том, что в Германии им опасаться повторения ЧП около Генуи не следует. "В сравнении с другими странами у нас самый строгий контроль. Наши граждане могут быть спокойны", - подчеркнул он. Шойер напомнил, что ФРГ по строгости мер по наблюдению за состоянием мостов "занимает второе место после Швейцарии".