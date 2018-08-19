В коалиции во главе с США сообщили о планах сохранять присутствие в Ираке

Ведомая США международная контртеррористическая коалиция сохранит свое присутствие в Ираке до тех пор, пока считает это необходимым. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Абу-Даби официальный представитель альянса американский полковник Шон Райан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы оставим в Ираке свои силы на столько долго, на сколько посчитаем необходимым, - приводит слова военного телеканал Al Hadath. - После того как террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) была побеждена с военной точки зрения, основная причина [для сохранения присутствия] - это усилия по стабилизации [обстановки в освобожденных районах]".

США вывели свои силы из Ирака в декабре 2011 года и вернулись в страну в августе 2014 года после захвата обширных территорий страны ИГ. Иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о победе над группировкой в декабре 2017 года. Операция по искоренению террористов проводилась при поддержке ведомой США коалиции. В начале февраля аль-Абади заявил, что Багдад принял план по постепенному сокращению присутствия альянса, ускорить этот процесс потребовали депутаты парламента.

По данным арабских СМИ, общая численность размещенных в Ираке американских военнослужащих составляет 5,5 тыс. человек. Они расквартированы в Багдаде - это базы "Эт-Таджи" и "Виктори", в западной провинции Анбар - "Айн-эль-Асад" и "Эль-Хабания", на севере в Найнаве - "Эль-Кайара", на базах "Риндж" в Киркуке и "Баляд-эль-Джавия" в Салах-эд-Дине, также армейский комплекс размещен в административной столице курдской автономии - Эрбиле. В их задачу входит подготовка сотрудников сил безопасности Ирака, военные консультации и поддержка вооружением.

Международная коалиция по борьбе с ИГ сформирована по инициативе США на саммите НАТО в сентябре 2014 года. По данным американских источников, ее усилия поддерживают около 60 стран, среди которых Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна добилась победы над террористами ИГ в Сирии и Ираке.