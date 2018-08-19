Трамп: Саудовская Аравия выделит средства на стабилизацию в Сирии вместо США

Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока выделят средства на программы стабилизации неподконтрольных Дамаску районов Сирии после того, как США отказались от выплат на эти программы. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в субботу в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты прекратили нелепые выплаты на развитие Сирии в размере $230 млн. Саудовская Аравия и другие богатые страны Ближнего Востока будут перечислять платежи вместо США. Я хочу развивать США, нашу армию и страны, которые нам помогают!", - написал президент.

В пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в письменном заявлении подтвердила решение американских властей перераспределить стабилизационные средства для Сирии "на поддержку других ключевых внешнеполитических приоритетов". Новое решение Вашингтона "не означает какого-либо уменьшения приверженности США ... стратегическим целям в Сирии", указала она.

Кроме того, представитель Госдепа заявила, что ряд зарубежных союзников и партнеров США за период с апреля согласился выделить на стабилизацию в Сирии почти $300 млн. Саудовская Аравия намерена предоставить $100 млн из этих средств, а ОАЭ - $50 млн, уточнила Науэрт