"Северному потоку - 2" грозят американские санкции

Американские власти пытались препятствовать реализации первого газопровода "Северный поток" и теперь готовы объявить санкции против компаний, участвующих в проекте второго газопровода, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал значимость проекта "Северный поток - 2" для Европы, поскольку европейская газотранспортная инфраструктура только улучшится, передает РИА Новости.

"Северный поток -2" разрабатывается "Газпромом" при участии европейских партнеров, как то: Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.