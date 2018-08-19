"Северному потоку - 2" грозят американские санкции

19 августа 2018 16:29

Американские власти пытались препятствовать реализации первого газопровода "Северный поток" и теперь готовы объявить санкции против компаний, участвующих в проекте второго газопровода, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал значимость проекта "Северный поток - 2" для Европы, поскольку европейская газотранспортная инфраструктура только улучшится, передает РИА Новости.

"Северный поток -2" разрабатывается "Газпромом" при участии европейских партнеров, как то: Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.

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