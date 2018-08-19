Высший суд Ирака ратифицировал итоги выборов в парламент

Высший федеральный суд Ирака ратифицировал результаты выборов в парламент, прошедших в стране 12 мая. Об этом пишет газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на представителя суда Ияса Самука, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, после ратификации итогов стартует 90-дневный конституционный срок, в который победившие партии должны сформировать правительство.

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака 24 июня постановила провести ручной пересчет голосов избирателей на майских парламентских выборах на участках, где были жалобы на фальсификации. К наблюдению за пересчетом голосов были привлечены представители ООН, политические объединения и представители кандидатов.