Трамп обрушился с критикой на New York Times

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал публикацию газеты The New York Times о показаниях советника Белого дома Дона Мак Гана по делу о "российском вмешательстве". Об этом политик написал на своей странице в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Трампа, авторы "лживой новости" сравнили Мак Гана с экс-советником бывшего президента США Ричарда Никсона Джоном Дином и таким образом сделали из него "крысу".

"Однако я сам разрешил ему и другим давать показания, хотя это было необязательно", - заявил Трамп.

Он добавил, что ему скрывать нечего и он стремится к открытости, которая поможет закончить "охоту на ведьм".