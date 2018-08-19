В Италии завершили поиск погибших под рухнувшим мостом

В Генуе спасателями завершен поиск погибших под завалами автомобильного моста. Официальное количество жертв трагедии достигло 43 человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Работа по разбору завалов с целью максимального обеспечения безопасности территории и установления причины катастрофы продолжается.

Таким образом в субботу, 18 августа, были найдены последние три тела, их извлекли из автомобиля, придавленного бетонной плитой. В автомобиле погибла семья - родители и их девятилетняя дочь.

В префектуре Генуи сообщили, что девять человек все еще находятся в больнице, четверо из них - в критическом состоянии.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.