Ким Чен Ын рассказал, что народ КНДР «пишет историю чуда»
19 августа 2018 18:32 137
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что жители страны пишут историю чуда, сообщает ЦТАК.
Об этом он сказал во время посещения стройки в уезде Самчжиен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, ряд других стран с помощью санкций создают трудности на пути развития КНДР.
"С помощью... энтузиазма народа даже в самых трудных и тяжелых условиях пишется легендарная история чуда", - заявил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:34 117
В Афганистане прогремел взрыв
16:49