Ким Чен Ын рассказал, что народ КНДР «пишет историю чуда»

19 августа 2018 18:32

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что жители страны пишут историю чуда, сообщает ЦТАК.

Об этом он сказал во время посещения стройки в уезде Самчжиен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, ряд других стран с помощью санкций создают трудности на пути развития КНДР.

"С помощью... энтузиазма народа даже в самых трудных и тяжелых условиях пишется легендарная история чуда", - заявил он.

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