В Афганистане прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Как сообщает телеканал TOLOnews, атаку в медресе (мусульманская духовная семинария - прим. ТАСС) совершил террорист-смертник.

По данным телеканала, на момент взрыва в учебном заведении никого не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники сил безопасности в ходе спецоперации задержали еще четырех боевиков вблизи медресе.

Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. Ни одна из действующих на территории страны террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.