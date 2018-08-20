Ученые установили, кто был похоронен в обнаруженном черном саркофаге

Ученые, исследующие останки из черного саркофага, который нашли в египетском городе Александрии, установили, кто был похоронен в нем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров обнаружили нетронутый мародерами запечатанный гигантский саркофаг из черного гранита возрастом более двух тысяч лет. Египетские власти вскрыли саркофаг и обнаружили в нем три поврежденные водой мумии, захороненные, предположительно, в IV-III веке до нашей эры.

Как сообщило Министерство по делам памятников древности, ученым, в частности, удалось установить пол и приблизительный возраст похороненных в саркофаге. Это двое мужчин (первый: 35-39 лет, рост 160-165,5 сантиметра и второй: 40-44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179-184,5 сантиметра) и одна женщина (20-25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров).

"Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования", - сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

По его словам, вероятно, данные захоронения были сделаны в два этапа. Исследователи сделали такой вывод исходя из расположения останков в саркофаге.

Отверстие, обнаруженное при вскрытии саркофага в черепе одного из мужчин, по словам ученых, скорее всего, появилось в результате хирургической операции по трепанации черепа, так как усопший "достаточно долго жил с этой раной". "Как известно, трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества <...> однако в Египте она встречалась крайне редко", - сообщила исследователь Зейнаб Хашиш.

В дальнейшем ученые продолжат изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы. Это, в частности, поможет выяснить степень родства захороненных в одном саркофаге. Будет изучена также жидкость, которая была откачана из саркофага.