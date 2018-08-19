Глава Афганистана заявил о прекращении огня в противостоянии с талибами

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением "Талибан" сроком на три месяца по случаю наступающего праздника Курбан-байрам, сообщает местный телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Так как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха (Курбан-байрам - ред.)..., мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, ... и продлится до дня рождения пророка Мухаммеда (20 ноября - ред.).... при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", - написал Гани в Twitter.

"Мы призываем руководство "Талибана" приветствовать пожелания афганцев в отношении долговременного и подлинного мира, и мы настоятельно призываем их подготовиться к мирным переговорам, основанным на исламских ценностях и принципах", - говорится в сообщении президента.

Ранее Гани объявлял о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. После окончания перемирия афганские вооруженные силы возобновили операции против талибов.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.