В Португалии турист провалился в инсталляцию "Лимб" - ФОТО

19 августа 2018 19:16

Итальянский турист во время осмотра музея в Порту провалился в дыру, оказавшуюся инсталляцией "Спуск в Лимб", сообщает The Art Newspaper, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина упал с высоты примерно два с половиной метра. Он не получил серьезных травм, однако все равно отправился в больницу для осмотра.

После инцидента рядом с инсталляцией разместили предупреждающий знак, а внутрь посадили сотрудника музея.

Арт-объект "Спуск в Лимбо" представляет собой пространство кубической формы с круглым отверстием в центре пола. Ее края покрыты черной краской, что создает иллюзию бесконечной глубины.

Инсталляцию создал художник Аниш Капур в 1992 году.

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