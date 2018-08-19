Турция и США переходят к совместному патрулированию в Манбидже

Турция и США осуществляют переход к совместному патрулированию в сирийском регионе Манбидж. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на церемонии открытия почетного консульства Сербии в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До сегодняшнего дня мы проводили патрулирования территорий по отдельности, проводились обучения. Перед нами стояла цель приступить к совместному патрулированию, очистить территорию от [курдских формирований] СНС (Силы народной самообороны - прим. ТАСС) и обеспечить безопасность Манбиджа. Местным жителям предоставится возможность самим избрать тех, кто будет обеспечивать безопасность региона и руководить им", - цитирует министра агентство Anadolu.

Чавушоглу также вновь сообщил, что после Манбиджа аналогичный план "будет применен и в других [сирийских] регионах к востоку от реки Евфрат".

14 июня Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 июня провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых стороны одобрили дорожную карту по отходу курдских формирований СНС из Манбиджа.

Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Джозеф Байден будучи вице-президентом США в 2016 году обещал, что все бойцы курдских формирований СНС, которые входят в состав коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинут этот населенный пункт и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков террористической группировки "Исламское государство". В Турции считают, что отряды СНС могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран.