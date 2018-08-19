Число погибших при наводнении в Индии превысило 350 человек

Число погибших в результате ливней и наводнения в штате Керала на юго-западе Индии достигло 357 человек, сообщает India Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что из-за сильных дождей уровень воды в реках постоянно повышается. Несколько городов оказались почти полностью затоплены. Из-за наводнения до 26 августа закрыт аэропорт Кочин.

По данным телеканала, в центры временного размещения эвакуированы около 800 тыс. человек. В поисково-спасательных операциях задействованы самолеты и вертолеты индийских ВВС.

Наводнения начались из-за муссонных ливней, которые накрыли штат 8 августа - они спровоцировали наводнения, сели и оползни. Местные власти заявили, что регион столкнулся с самыми разрушительными наводнениями за последние сто лет.