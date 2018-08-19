Число подтвержденных случаев Эболы в Демократическом Конго достигло 63

Число подтвержденных случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 63. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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"Общее число случаев - 90, из них 63 подтвержденных и 27 вероятных", - указывает министерство. Всего зарегистрировано 49 случаев со смертельным исходом, в 22 из них у умерших было подтверждено присутствие вируса Эбола.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже десятая по счету. Ранее стало известно, что новые случаи заражения вызваны "заирским штаммом" вируса, отличающимся особенно высокой смертностью. 17 августа медики провели в ДРК вакцинацию более 500 человек.

БВВЭ вызывает сильный озноб, высокую температуру, судороги, тошноту, рвоту и кровотечение. В ходе вспышек БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

После обнаружения вируса Эбола в ДРК (тогда - Заире) в 1976 году вспышки этого заболевания регистрировались в Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д'Ивуаре. В результате эпидемии БВВЭ в Западной Африке в 2014-2016 годах вирусом заразились более 28,6 тыс. человек, а умерли более 11,3 тыс., большинство жертв пришлось на три страны - Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.