На острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на густонаселенном индонезийском острове Ломбок, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зафиксированы в воскресенье в 14.56 по времени UTC (в 17.56 мск). Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров. Утром на острове уже ощущались подземные толчки, тогда их магнитуда составил 6,3, по данным Геологической службы США (USGS).

Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Его жертвами, по последним данным, стали 436 человек.

Позднее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в районе острова Ломбок произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.