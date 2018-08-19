«Талибан» отпустит сотни заложников в честь Курбан-байрама

Руководство радикального движения "Талибан" объявило о планах по освобождению сотен заложников в честь Курбан-байрама, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что подробностей об этих планах в "Талибане" раскрывать не стали.

Также источники рассказали, что, лидеры движения дали предварительное согласие на четырехдневное перемирие с Афганистаном.