Генсек НАТО поддержал решение о перемирии с талибами в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение правительства Афганистана о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением "Талибан" по случаю наступающего праздника Курбан-байрам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение ответить взаимностью.

"Я приветствую заявление президента Афганистана о втором перемирии с "Талибаном" в Афганистане, я призываю "Талибан" продемонстрировать неравнодушие по отношению к афганцам, уважая его", - написал Столтенберг в Twitter.

Гани ранее объявлял о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. После окончания перемирия афганские вооруженные силы возобновили операции против талибов*.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.