Новый фильм с участием Кевина Спейси собрал $287 в первые дни проката

Фильм "Клуб миллиардеров" с участием актера Кевина Спейси собрал $287 в первые дни проката в США. Об этом в воскресенье сообщил журнал The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При средней стоимости билетов в $5 каждый кинотеатр, который показывал фильм, посетили примерно шесть человек. По данным издания, фильм не вышел в прокат в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Помимо Спейси в фильме также снялись Эмма Роберс, Сьюки Уотерхаус и Энсел Элгорт.

В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начала проверку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах бывшего исполнителя одной из главных ролей в сериале "Карточный домик" (House of Cards) Кевина Спейси. Скандал вокруг Спейси произошел после того, как в конце октября 2017 года актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Рэпп тогда был несовершеннолетним. Сам Спейси сказал, что не помнит этого инцидента, но при этом признался в гомосексуальности. Позже его представитель заявил, что актер обратится за лечением и пройдет обследование.

Впоследствии СМИ сообщили, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик", рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. С аналогичными обвинениями в отношении актера выступили около трех десятков человек.